HV71:s kräftgång fortsätter i SDHL

Luleå-seger med 4–0 mot HV 71

Luleås sjätte seger på de senaste sju matcherna

Emilie Kruse Johansen matchvinnare för Luleå

Luleå är i riktigt bra form just nu. På lördagen kom seger nummer sex i rad, efter 4–0 (0–0, 2–0, 2–0) borta mot HV 71. Det innebär också att HV 71 har fyra raka förluster i SDHL.

HV 71–Luleå – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. Emilie Kruse Johansen gjorde 1–0 till Luleå 5.33 in i andra perioden på pass av Linnea Johansson.

Laget ökade också ledningen till 0–2 i slutsekunderna av andra perioden genom Linnea Johansson.

Luleå fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 4–0. Målen i sista perioden gjordes av Akane Shiga och Jaycee Magwood.

Luleå ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan HV 71 är på tionde och sista plats. Luleå var sexa i tabellen för 16 dagar sedan, men har fått ett lyft.

På söndag 12 oktober 12.00 spelar HV 71 hemma mot Skellefteå AIK och Luleå borta mot Frölunda HC.

HV 71–Luleå 0–4 (0–0, 0–2, 0–2)

SDHL, Husqvarna Garden

Andra perioden: 0–1 (25.33) Emilie Kruse Johansen (Linnea Johansson), 0–2 (39.59) Linnea Johansson.

Tredje perioden: 0–3 (41.42) Jaycee Magwood (Tilde Sjödin), 0–4 (56.34) Akane Shiga (Jenna Donohue).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 1-0-4

Luleå: 5-0-0

Nästa match:

HV 71: Skellefteå AIK, hemma, 12 oktober

Luleå: Frölunda HC, borta, 12 oktober