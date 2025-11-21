Fem raka segrar för Luleå – efter 3–1 mot HV 71

Luleå-seger med 3–1 mot HV 71

Luleås åttonde seger på de senaste nio matcherna

Petra Nieminen gjorde två mål för Luleå

Luleå och HV 71 har två helt olika formkurvor. Luleå vann fredagens möte i Coop Norrbotten Arena och har därmed fem raka segrar i SDHL. Bortalaget HV 71 däremot har sex raka förluster. Matchen slutade 3–1 (1–0, 2–0, 0–1).

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Luleå.

Det var hemmaseger nummer sju i rad för Luleå.

Jenni Hiirikoski matchvinnare för Luleå

Petra Nieminen gjorde 1–0 till Luleå efter 15.12 efter pass från Wilma Sjölund och Hedvig Sturk.

Efter 7.24 i andra perioden nätade Jenni Hiirikoski framspelad av Akane Shiga och Petra Nieminen och gjorde 2–0.

Petra Nieminen gjorde dessutom 3–0 efter 11.40 på pass av Wilma Sjölund.

13.34 in i tredje perioden satte Evelyne Blais-Savoie pucken på pass av Thea Jørgensen och reducerade. Fler mål än så blev det inte för HV 71.

Luleås Petra Nieminen stod för två mål och ett assist.

Resultatet innebär att Luleå ligger kvar på tredje plats och HV 71 sist, på tionde plats i tabellen.

I nästa omgång har Luleå Frölunda HC hemma i Coop Norrbotten Arena, lördag 22 november 18.30. HV 71 spelar borta mot Skellefteå AIK söndag 23 november 12.00.

Luleå–HV 71 3–1 (1–0, 2–0, 0–1)

SDHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (15.12) Petra Nieminen (Wilma Sjölund, Hedvig Sturk).

Andra perioden: 2–0 (27.24) Jenni Hiirikoski (Akane Shiga, Petra Nieminen), 3–0 (31.40) Petra Nieminen (Wilma Sjölund).

Tredje perioden: 3–1 (53.34) Evelyne Blais-Savoie (Thea Jørgensen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 5-0-0

HV 71: 0-0-5

Nästa match:

Luleå: Frölunda HC, hemma, 22 november

HV 71: Skellefteå AIK, borta, 23 november