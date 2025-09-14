Ny förlust för Luleå i SDHL – nollades i Linköping

Linköping-seger med 1–0 mot Luleå

Madeleine Leidt avgjorde för Linköping

Linköping nu fjärde, Luleå på femte plats

Linköping vann med matchens enda mål på hemmaplan mot Luleå i SDHL. Målet gjorde Madeleine Leidt, redan i första perioden.

Ny förlust för Luleå på söndagen. Den andra för säsongen.

Foto: Bildbyrån

SDE nästa för Linköping

Linköping har två segrar och tre förluster och 8–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Förlusten var Luleås andra uddamålsförlust.

För Linköping gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen, medan Luleå är på femte plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 19 september. Då möter Linköping SDE i Enebybergs Ishall 19.00. Luleå tar sig an Modo Hockey hemma 18.00.

Linköping–Luleå 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)

SDHL, Saab Arena

Första perioden: 1–0 (3.45) Madeleine Leidt (Ellie Kaiser, Sara Hjalmarsson).

Nästa match:

Linköping: SDE HF, borta, 19 september

Luleå: Modo Hockey, hemma, 19 september