Ny förlust för Luleå i SDHL – nollades i Linköping
- Linköping-seger med 1–0 mot Luleå
- Madeleine Leidt avgjorde för Linköping
- Linköping nu fjärde, Luleå på femte plats
Linköping vann med matchens enda mål på hemmaplan mot Luleå i SDHL. Målet gjorde Madeleine Leidt, redan i första perioden.
SDE nästa för Linköping
Linköping har två segrar och tre förluster och 8–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Förlusten var Luleås andra uddamålsförlust.
För Linköping gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen, medan Luleå är på femte plats.
Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 19 september. Då möter Linköping SDE i Enebybergs Ishall 19.00. Luleå tar sig an Modo Hockey hemma 18.00.
Linköping–Luleå 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)
SDHL, Saab Arena
Första perioden: 1–0 (3.45) Madeleine Leidt (Ellie Kaiser, Sara Hjalmarsson).
Nästa match:
Linköping: SDE HF, borta, 19 september
Luleå: Modo Hockey, hemma, 19 september
