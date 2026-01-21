Fiaskot: Tvingas till kval

Linköping HC förlorar mot HV71 för andra matchen i rad.

Därmed är laget klara för kvalspel för att hålla sig kvar i SDHL.

– Det är jävligt tråkigt för oss, säger tränaren Christopher Hamell.

Linköping tvingas kvala för att hålla sig kvar i SDHL. Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Linköping HC gled ner under kvalstrecket för några veckor sedan när de passerades av Färjestad. De gav sig ändå chansen att spela sig kvar i SDHL genom att ta två raka vinster hemma mot Brynäs och MoDo. De hade därmed åtta poäng upp till Färjestad – men skulle möta jumbon HV71 i fyra raka matcher för att avsluta grundserien. Ett HV-lag som endast vunnit fyra av 31 matcher på hela säsongen inför matcherna mot Linköping.

Men i går lyckades HV71 vinna med 3-2 i Östergötland för att verkligen sätta press på Linköping. Förlust även i Jönköping i dag skulle innebära att LHC inte längre kan komma ikapp Färjestad utan i stället tvingas till ett kval för att behålla sin SDHL-existens.

Linköping blev överkörda av HV71

Under onsdagskvällen var det däremot inget snack om saken. HV71 gick ut och vann med hela 5-0 – och efter att bara ha tagit tre trepoängare på 31 matcher har HV71 nu två raka trepoängare mot Linköping. Med åtta poäng upp till Färjestad och endast två matcher kvar att spela i grundserien innebär det att Linköping är klara för kvalspel.

– Det är klart att man har haft kval i bakhuvudet eftersom det är sanningen som vi har befunnit oss i. Det blir ju som en försäsong nu eftersom att det är uppehåll. Sedan fokuserar vi på två matcher mot HV och sedan får vi se vilka vi får möta efter det, säger tränaren Christopher Hamell i SDHL:s YouTube-sändning från matchen.

Linköping vann SM-guld 2014 och 2015 och har även spelat SM-final 2016, 2018 och 2019. Men nu kommer alltså klubben att kvala för att behålla sin SDHL-existens. Efter OS-uppehållet spelar Linköping ytterligare två matcher mot HV71 innan det blir dags för kval där de kommer att ställas mot ett lag från andraligan NDHL.

Resultatet innebär också att nykomlingen Färjestad undviker kval och i stället tar sig till slutspel under sin historiska första säsong i SDHL.

Source: SDHL-W League Page @ Elite Prospects