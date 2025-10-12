Linköping säkrade hemmaseger mot MoDo Hockey

Linköping-seger med 4–2 mot Modo Hockey

Lindsay Agnew-Svedén matchvinnare för Linköping

Linköpings fjärde seger för säsongen

Linköping vann matchen hemma mot Modo Hockey i SDHL på söndagen. 4–2 (2–0, 1–1, 1–1) slutade matchen.

Modo Hockeys tränare Jared Cipparone tyckte till om matchen:

– Vår början var väldigt dyster. Vi var okej men inte riktigt i närheten av vårt bästa. Vi hade stunder där vi borde ha straffat dem men gjorde det inte. Vi hade våra chanser att kvittera i sista perioden men lyckades inte få till det. Vi fick några onödiga utvisningar, vilket båda våra special teams inte var tillräckligt bra på idag och det var skillnaden i slutändan.

Linköping–Modo Hockey – mål för mål

Linköping tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 15.03 i andra perioden ökade Linköping på till 3–0 genom Lindsay Agnew-Svedén.

Modo Hockey reducerade dock till 3–1 genom Alyssa Mcleod med 4.16 kvar att spela av perioden. Modo Hockey gjorde 3–2 genom Ebba Hedqvist efter 7.01 av matchen.

Linköping kunde dock avgöra till 4–2 med 1.06 kvar av matchen genom Lova Blom.

I tabellen innebär det här att Linköping nu ligger på femte plats. Modo Hockey är på fjärde plats. Så sent som den 18 september låg Modo Hockey på åttonde plats i tabellen.

I nästa match möter Linköping Skellefteå AIK borta på fredag 17 oktober 19.00. Modo Hockey möter Brynäs lördag 18 oktober 17.00 hemma.

Linköping–Modo Hockey 4–2 (2–0, 1–1, 1–1)

SDHL, Saab Arena

Första perioden: 1–0 (3.46) Moa Wernblom (Lindsay Agnew-Svedén, Ayaka Hitosato), 2–0 (16.59) Ellie Kaiser (Madeleine Leidt, Sara Hjalmarsson).

Andra perioden: 3–0 (35.03) Lindsay Agnew-Svedén (Ellie Kaiser, Moa Wernblom), 3–1 (35.44) Alyssa Mcleod.

Tredje perioden: 3–2 (47.01) Ebba Hedqvist (Alyssa Mcleod), 4–2 (58.54) Lova Blom (Sara Hjalmarsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 2-1-2

Modo Hockey: 3-0-2

Nästa match:

Linköping: Skellefteå AIK, borta, 17 oktober

Modo Hockey: Brynäs IF, hemma, 18 oktober