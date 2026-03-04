Frölunda HC vann och kvitterade mot Färjestad

Frölunda HC vann hemma med 2–1 (0–1, 1–0, 1–0) mot Färjestad i SM-kvartsfinalen dam. Därmed står det nu 1-1 i matchserien.

– Kom ut bättre idag och orkade hålla uppe tempot i 60 minuter. Viktig vinst, kommenterade Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson.

Emma Murén gjorde 1–0 till Färjestad efter 15.52 med assist av Lauren Bellefontaine och Ella Albinsson.

Emilia Vesa kvitterade för Frölunda HC efter 52 sekunder in i andra perioden på passning från Elisa Holopainen och Tuva Kandell.

10.24 in i tredje perioden fick Elisa Holopainen utdelning på pass av Emily Nix och Ebba Westerlind och avgjorde matchen. Holopainen fullbordade därmed lagets vändning.

Nästa match spelas på fredag 18.00.

Frölunda HC–Färjestad 2–1 (0–1, 1–0, 1–0)

SM-kvartsfinalen dam

Första perioden: 0–1 (15.52) Emma Murén (Lauren Bellefontaine, Ella Albinsson).

Andra perioden: 1–1 (20.52) Emilia Vesa (Elisa Holopainen, Tuva Kandell).

Tredje perioden: 2–1 (50.24) Elisa Holopainen (Emily Nix, Ebba Westerlind).

Nästa match:

6 mars, 18.00, Färjestad–Frölunda HC