LHC agerar i krisen – lånar från Nordamerika

Linköping rasar i SDHL-tabellen och i går fick tränaren Jan Bylesjö sparken.

Nu stärker laget upp sin forwardssida genom att låna in forwarden Chanreet Bassi från University of British Columbia.

– Jag är riktigt glad över att skriva på för LHC, säger 24-åringen.

Chanreet Bassi förstärker Linköping.

Foto: Alamy (Montage)

Via sin hemsida meddelar Linköping att SDHL-laget förstärker sin forwardssida genom att låna in 24-åriga Chanreet Bassi från University of British Columbia i den kanadensiska universitetsligan.

Lånet sträcker sig säsongen ut.

– Jag är riktigt glad över att skriva på för LHC. Jag ser fram emot att komma igång med laget och träffa alla i laget. Ledarna var väldigt välkomnande och det kändes helt rätt för mig som spelare. Själva staden verkar jättefin och är ungefär lika stor som min hemstad i Kanada, säger Bassi till klubbens hemsida.

Snittade över en poäng per match ifjol

Linköping har förlorat åtta raka matcher i SDHL och under gårdagen kom beskedet att tränaren Jan Bylesjö får sparken.

Laget dras med frånvaro och har dessutom tappat Sara Hjalmarsson till PWHL under hösten, vilket fick sportchefen Sabina Eriksson att agera.

– Chanreet är en högerfattad forward, en så kallad playmaker som gjort mycket poäng hennes senaste säsonger. Så här långt in på säsongen är det viktigt att hitta rätt karaktär som kommer passa bra in i vår sammansvetsade grupp. Chanreet är en spelare som jobbar hårt, är smart ute på banan och kommer komma in med bra energi. Jag ser fram emot att se henne på stor is och hälsa henne välkommen till LHC, säger sportchefen Sabina Eriksson.

Chanreet Bassi var under hösten inbjuden till PWHL-klubben Vancouver Goldeneyes träningsläger och stod förra säsongen för 32 poäng (12+20) på 28 matcher i USports.

