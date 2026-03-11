Leksands damlag har chansen att ta tillbaka sin plats i SDHL. Samtidigt vilar mörka ekonomiska moln över föreningen – där herrarnas avslutning på säsongen kan avgöra allt.

— Det här är ju inte att vi inte vill prioritera, utan det här handlar om överlevnad, säger ordförande Anders Gärdsback till Falu-Kuriren.

Leksands damlag har chansen att gå upp i SDHL redan den här säsongen.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Det stundar SDHL-kval mellan Leksand och HV71. Där de båda lagen kan komma att möta både på damsidan och på herrsidan. Samtidigt har dalaklubben stora ekonomiska problem. Det var på håret att de löste elitlicensen för spel i SHL den här säsongen, samtidigt som budgeten har blivit nedskuren även för damerna.

Trots det är de alltså bara två segrar ifrån att gå upp till högsta ligan igen.

Samtidigt finns det stora frågetecken kring framtiden för damlaget. Inte minst med tanke på ekonomin som råder. Skulle även herrarna åka ur kommer det att ske nedskärningar på samtliga områden, och frågan är faktiskt om Leksand då skulle ha råd med ett avancemang på damsidan. Klart är åtminstone att om de går upp kommer de att tillhöra botten rent budgetmässigt.

— Vilket lag vi har på planen, det kan inte jag uttala mig om, det får sporten göra som ansvarar för damerna. Men vi kommer ju absolut inte kunna konkurrera på de ekonomiska villkoren som de andra SDHL-lagen har. Jag vet att vi var en bra bit ifrån de bästa lagen i fjol och skulle vi gå upp nu så kommer vi att vara ännu längre ifrån dem, säger Anders Gärdsback till Falu-Kuriren.

Leksands damlag på väg tillbaka (?) till SDHL

Frågan på huruvida man har råd att gå upp till SDHL oavsett utgång för herrarna är inget ordföranden vill svara på. Om herrarna är kvar i SHL kommer man att kunna öka budgeten något på samtliga områden. Samtidigt som det fortsatt kommer att prioriteras på herrsidan för att få upp en stabil ekonomi igen.

Leksands plan är heller inte att damlaget skulle ta tillbaka sin plats omgående. Det var snarare ett par år som var horisonten där.

— Det här är ju inte att vi inte vill prioritera, utan det här handlar om överlevnad.

Source: Leksands IF @ Elite Prospects