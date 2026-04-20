Klart: Nyckelspelaren förlänger med Brynäs

Efter tre säsonger med Brynäs väljer Jenniina Nylund att stanna. Parterna är överens om en kontraktsförlängning.

– Jag ser redan fram emot nästa säsong, säger nyckelspelaren till klubbens sajt efter SM-guldet.

Jenniina Nylund förlänger med Brynäs

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån

Jennina Nylund anslöt till Brynäs inför säsongen 2023/2024. Under sina tre säsonger i Gävle har centern gjort 124 poäng (54+60) på 130 matcher. Nu meddelar klubben att nyckelspelaren blir kvar.

– Jag har verkligen trivts och njutit av min tid i Gävle och Brynäs, så det känns väldigt bra att få stanna här. Det är en jättebra organisation med fantastiska människor. Jag ser redan fram emot nästa säsong, säger Nylund till lagsidan.

Under den gångna säsongen stod 26-åringen noterad för 30 poäng (11+19) efter 36 omgångar och var en viktig spelare när Brynäs tog SM-guld. Nu tror Erika Grahm, klubbens sportchef, att centern kommer att fortsätta utvecklas ytterligare i Brynäs.

– Jenniina har varit och är en nyckelspelare för oss både på och utanför isen. Hon har visat över tid att hon håller hög klass i ligan och att vi får behålla henne i två säsonger till är vi väldigt glada över. Jag tycker att hon bara blir bättre och bättre för varje år och jag tror att den utvecklingskurvan kommer att fortsätta, säger Grahm på lagets sajt.

Kontraktet sträcker sig över säsongen 2027/2028.

