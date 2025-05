Färjestad fortsätter att rusta inför SDHL-säsongen.

Nykomlingen adderar den landslagsmeriterade centern Michelle Löwenhielm, 30, till truppen.

Färjestad BK tog sig upp till SDHL efter kvaldrama mot Leksand, där den avgörande matchen tog hela 156 minuter innan Wilma Johansson satte avgörandet.

För första gången i klubbens historia ska nu laget spela i SDHL och till säsongen som kommer har man agerat och värvat från konkurrenter.

Först gjorde man klart med landslagsspelaren Annie Silén från Brynäs. Sedan blev Leksands forward Vilma Nilsson klar för klubben. Efter det har man nu värvat två spelare från SDE och en från MoDo. Den ena av SDE-spelarna är landslagsmeriterade Michelle Löwenhielm, som vunnit SDHL med AIK 2013.

– Det känns otroligt inspirerande att få komma till Färjestad. Det känns som det gärna får bli augusti snart, säger hon till klubbens hemsida.

”Kan lära oss otroligt mycket av henne”

Färjestads spelande sportchef Emma Murén är också nöjd med förvärvet.

– Känns riktigt kul att vi fått in Michelle i vårt lag. En otroligt rutinerad spelare som vi också letat efter. Det blir speciellt viktigt att få in rutin under vår debutsäsong i SDHL. Hon har varit med om mycket i sin karriär och vi kommer att kunna lära oss otroligt mycket av henne, säger hon.