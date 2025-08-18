Lämnar Schweiz – flyttar hem till Sverige

Efter två säsonger i Schweiz är Josefine Holmgren klar för en återkomst till Sverige.

Den kommande säsongen spelar hon SDHL-hockey i SDE.

Josefine Holmgren är klar för SDE.

Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån

SDE stärker upp sin backsida med en VM- och OS-meriterade SDHL-veteran.

Efter att ha spenderat de senaste två säsongerna i schweiziska Ambrì-Piotta och ZSC vänder nu Josefin Holmgren hem till Sverige för spel i SDE.

– Vi är mycket glada att knyta till oss en spelare av Josefine Holmgrens kaliber till vårt lag. När Josefine nu återvänder till svensk ishockey efter två framgångsrika år i Schweiziska ligan, där hon har producerat ett poäng per match är vi glada att hon ser SDE som det bästa alternativet för en fortsättning av sin karriär. I Josefine får vi en back med bra storlek, ett fantastiskt skott, bra förstapass men framförallt en mogen person som smälter bra in i vår familjära lagmiljö. Vi tror att Josefine kan bli ett av de stora utropstecknen i en tuff SDHL-liga, säger sportchefen Helene Åström till klubbens hemsida.

Femte mesta spelaren i SDHL:s historia

Holmgren har tidigare spelat SDHL-hockey i Djurgården och Brynäs där hon totalt samlat på sig 424 grundseriematcher, vilket gör henne till den femte mesta spelaren i SDHL:s historia. Bara Lisa Johansson (526 matcher), Emma Nordin (475), Emmy Alasalmi (459) och Anna Kjellbin (450) har spelat fler matcher än Holmgren. På dessa matcher har hon producerat 141 poäng. På meritlistan har Holmgren även två VM och ett OS med Damkronorna.

Förra säsongen noterades Holmgren för 22 poäng (9+13) på 28 matcher i den schweiziska ligan med ZSC.

Kontraktet med SDE sträcker sig över säsongen 2025/26.