Djurgården värvar sportchef – från AIK

Efter Rickard Hårdstams övergång till Skellefteå har Djurgården varit på jakt efter en ersättare till sportchefsrollen.

Nu har man hittat det man söker.

Johannes Strömberg, som kommer från två säsonger i ärkerivalen AIK, blir nu Djurgårdens första renodlade sportchef för damlaget.

Johannes Strömberg har även jobbat för SVT.

Foto: Joel Marklund / Bildbyrån.

För drygt en vecka sedan stod det klart att Djurgårdens sportchef Rickard Hårdstam lämnar klubben för liga konkurrenten Skellefteå. Nu har föreningen hittat ersättaren. In som sportchef kommer nu Johannes Strömberg. 38-åringen kommer att ansvara hela vägen från flicklagen upp till SDHL.

– För första gången har Djurgår’n en renodlad sportchef för hela vår flick- och damsida. Vi är jättestolta över att Johannes ansluter till oss, han har en gedigen bakgrund både som spelare och som ledare. DIF Hockey satsar på sin damverksamhet och här får vi en mycket kompetent och driven person som kommer att ta ett helhetsgrepp över hela området, kommenterar Djurgårdens sportsligt ansvarige Niklas Wikegård till klubbens hemsida.

Strömberg har en tidigare karriär som målvakt. Han har också arbetat som både ledare och målvaktstränare, dessutom har Strömberg landslagserfarenhet på tränarnivå efter att ha jobbat med U18-landslaget. De två senaste åren har han också varit assisterande tränare i ärkerivalen AIK.

Nu ser den nya sportchefen fram emot sin roll i Djurgården.

– Det som lockar mig med uppdraget är att damhockeyn verkligen tar kliv framåt och att det händer mycket inom området just nu. Utvecklingen går snabbt och det känns spännande att ta klivet in i Sveriges största förening för att vara en del i utvecklingen av framförallt Stockholmsflickor. Djurgården har en bra och stark dam- och flickverksamhet, det här känns väldigt inspirerande för mig, säger han till DIF-sajten.

