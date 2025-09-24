Johanna Fällman har spelat i Luleå sedan 2015 och har lett laget till sex SM-guld. Nu meddelar Luleå via klubbens hemsida att försvararen får en ny roll i förening – i en utvecklingsroll på flicksidan.

– Det här känns väldigt spännande, säger Oskar Häggström, ansvarig för dam- och flickverksamheten i Luleå.

Johanna Fällman får en ny roll i Luleå. Foto: Bildbyrån.

Johanna Fällman ska snart göra sin tionde säsong i Luleå Hockey – bortsett från ett litet utlandsäventyr i nordamerikanska PWHL – men hon ska också träda in i ytterligare en roll i föreningen. Klubben meddelar på sin hemsida att Fällman ska börja arbeta inom en utvecklingsroll på flicksidan.

Johanna Fällman har sedan tidigare arbetat som projektledare på Svenska ishockeyförbundet, och har studerat idrottsvetenskap och psykologi. Nu ska hon alltså fördela sin tid inom förening både som spelare och anställd.

– Johanna kommer vara inblandad i det mesta kring sporten på flicksidan, hålla i internutbildningar, se över möjligheterna för ett mentorskapsprogram för våra ledare och vara fystränare för våra damjuniorer. Dessutom har hon redan varit med och föreläst för ett av våra flicklag i samband med deras uppstart inför säsongen. Så det här känns väldigt spännande, säger Oskar Häggström till klubbens hemsida.

Har gjort 208 matcher i landslaget

35-åringen gör sin 19:e säsong som seniorspelare och har under sin tid hunnit med spel i Skellefteå, MoDo, Luleå och PWHL New York. Under sin tid i SDHL har hon noterats för 130 poäng (36+94) på 373 matcher och vunnit sju SM-guld – ett med MoDo och sex med Luleå. Hon har också gjort 208 matcher för det svenska landslaget.

Till klubbens hemsida säger hon att fokuset ska ligga på att utveckla flicksidan, så att spelarna får de bästa möjliga förutsättningarna.

– Jag hade väldigt roligt förra säsongen som projektledare hos utvecklingskontoret på Svenska Ishockeyförbundet och ser nu fram emot att få jobba konkret med utvecklingsfrågor i Luleå Hockey. Tanken är bland annat att det skall bli lättare att komma i gång som ledare, säger Johanna Fällman.

