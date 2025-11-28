Nyförvärvet målskytt direkt – SDE tog ny seger

SDE vann med 4–1 mot HV 71

SDE:s femte seger på de senaste sex matcherna

Mathea Fischer avgjorde för SDE

SDE fortsätter att vinna mot HV71 i SDHL. På fredagen segrade SDE på nytt – den här gången med 4–1 (0–1, 3–0, 1–0) borta i Husqvarna Garden. Det var SDE:s sjätte raka seger mot HV 71.

Segern var SDE:s femte på de senaste sex matcherna.

Resultatet innebär att HV 71 nu har åtta förluster i rad.

Jessica Adolfsson målskytt i debuten

Teghan Inglis gjorde 1–0 till HV 71 efter bara 2.05.

SDE vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i andra perioden. Bland annat sköt nyförvärvet från PWHL, backen Jessica Adolfsson, sitt första mål för nya laget.

9.28 in i tredje perioden satte Lisa Johansson pucken framspelad av Dominika Laskova och ökade ledningen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, HV 71 på tionde och sista plats och SDE på fjärde plats.

HV 71 tar sig an Djurgården i nästa match hemma söndag 30 november 15.30. SDE möter samma dag 12.00 Frölunda HC borta.

HV 71–SDE 1–4 (1–0, 0–3, 0–1)

SDHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (2.05) Teghan Inglis.

Andra perioden: 1–1 (21.59) Alva Johnsson (Gabriela Jones, Tereza Pistekova), 1–2 (27.22) Mathea Fischer (Samantha Cogan), 1–3 (39.28) Jessica Adolfsson (Tereza Pistekova).

Tredje perioden: 1–4 (49.28) Lisa Johansson (Dominika Laskova).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 0-1-4

SDE: 4-0-1

Nästa match:

HV 71: Djurgårdens IF, hemma, 30 november

SDE: Frölunda HC, borta, 30 november