Är inne på femte säsongen – skriver nytt tvåårskontrakt

– Brynäs och Gävle har blivit ett hem för mig och jag trivs oerhört bra här, säger hon.

Foto: Bildbyrån.

2021 kom Jenny Antonsson till Brynäs från HV71. Nu står det klart att hon blir kvar i klubben hela vägen till 2028. Klubben och spelaren har nämligen kommit överens om ett nytt tvåårskontrakt.

– Jenny har gjort en fin resa utvecklingsmässigt under de senaste åren. Hon är en naturlig ledare både på och utanför isen och står för det som vi vill som förening. Vi ser verkligen fram emot att fortsätta arbeta med Jenny och det ska bli spännande och se vad två nya år kan göra med hennes fortsatta utveckling på isen, säger sportchefen Erika Grahm till klubbens webbplats.

Den landslagsmeriterade centern har gjort tio poäng den här säsongen. Hennes hittills poängbästa säsong i SDHL var hennes första år i Brynäs, då hon gjorde 18 poäng.

– Det känns både ärofyllt och inspirerande att få fortsätta vara en del av den här resan, säger 24-åringen.

Antonsson har varit assisterande lagkapten de tre senaste säsongerna.

Source: Jenny Antonsson @ Elite Prospects