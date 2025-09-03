Tillbaka i spel – efter hjärtoperationen

Jenni Hiirikoski var under tisdagen tillbaka i spel efter sin hjärtoperation. 38-åringen hoppas nu vara med i premiären på fredag.

– Hela den här perioden har varit den tuffaste utmaningen jag har upplevt i mitt liv, säger hon till Norrbottens Kuriren.

Jenni Hiirikoski hoppas vara med i SDHL-premiären på fredag.

Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån.

Luleå tappade under slutspelet i våras en av sina stora härförare. Jenni Hiirikoski klev av i semifinalen mot SDE och missade sedan hela finalserien mot Frölunda. Det till följd av hjärtproblem.

Något som också sedermera krävde ett ingrepp. Drygt ett halvår senare är finländskan nu tillbaka på isen. I träningsmatchen mot Skellefteå var 38-åringen också tillbaka i matchspel.

– Det är klart att det är lite annorlunda. Det har varit en kortare sommar, men jag har väldigt positiva känslor. Det är det viktigaste, säger profilen till Norrbottens Kuriren.

Jenni Hiirikoski är tillbaka efter sin hjärtoperation

Jenni Hiirikoski är på väg in på sin tionde raka säsong i Luleå. Där har hon vunnit sex SM-guld och konsekvent varit en av ligans bästa spelare. Nu hoppas hon vara med i premiären mot Frölunda på fredag, en match som blir en finalrepris.

– Hela den här perioden har varit den tuffaste utmaningen jag har upplevt i mitt liv. Men jag är verkligen tacksam för allt stöd jag har fått. Hur mina lagkamrater har hjälpt mig och, som jag sa, det har varit en lång väg. Men jag hoppas att jag kan ta med mig det här. Att du stöter på svåra saker i livet och att det här har varit en väldigt stor utmaning för mig. Jag är väldigt glad att vara här nu.

Source: Jenni Hiirikoski @ Elite Prospects