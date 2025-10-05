HV71:s mardrömsstart fortsätter – fast i botten

HV71 åkte på nionde förlusten på tio omgångar på söndagen.

Nu är laget fast förankrat i botten av SDHL efter 0-4 mot MoDo.

– Vi är mest i egen zon och spelar bort pucken och ger chanserna till MoDo, säger HV71:s Maja Beverin efter två perioder.

MoDos Maja Grundström gjorde första målet på ett år. Foto: Bildbyrån

HV71 tog två överraskande poäng mot serietvåan Brynäs. Annars har man förlorat de resterande nio matcherna. På söndagen förvärrades deras situation ytterligare i matchen mot MoDo. Laget från Örnsköldsvik har inte fått någon lysande start de heller.

Men i Hägglund Arena var det spel mot ett mål och MoDo körde över krislaget från Jönköping.

MoDo tar ett kliv upp i tabellen

Efter två perioder stod det 1–0 och redan då var HV71 kritiska.

Lovisa Engström dubblade sin målskörd för säsongen genom att göra två mål, och även Maja Grundström och Alyssa McLeod gjorde varsitt mål. För Grundströms del var det första målet på ett års tid, efter att 23-åringen drabbats av en del skadeproblem.

Inför matchen låg MoDo sjua på elva poäng – men efter eftermiddagens kross av HV71 tog man ett litet kliv och avancerade förbi både Linköping och Djurgården upp på en femte plats.

För HV71:s del innebär förlusten att man har hela tio poäng upp till åttondeplatsen som innebär säker mark.