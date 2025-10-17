HV71 agerar efter den tunga starten på SDHL-säsongen – med bara fem poäng på de tolv inledande matcherna. Emil Larsson, som var assisterande tränare i HV71:s U16-lag säsongen 23/24, tar plats i båset som assisterande tränare.

– Jag har sett en del matcher och det borde finnas mer poäng inspelat, säger 29-åringen till klubbens hemsida.

HV71 plockar in ny assisterande tränare. Foto: Jonas Forberg/Bildbyrån.

HV71 har fått en usel start i SDHL – med bara en trepoängare och en övertidsvinst på tolv matcher ligger de på jumboplats i tabellen. Jönköpingslaget har i nuläget fem poäng upp till nästjumbon Färjestad.

Nu agerar klubben och plockar in före detta U16-tränaren Emil Larsson som assisterande tränare.

– Jag är tacksam och glad över att få chansen i vårt damlag. Jag tror att jag kan komma in med extra energi och hjälpa till med detaljerna i spelet. Jag har sett en del matcher och det borde finnas mer poäng inspelat. Men nu ser vi framåt och uppåt, säger Emil Larsson till klubbens hemsida.

Avlastar ledarstaben

Med Larsson i laget kan Alexander Hanning, som tidigare har varit både assisterande tränare och sportchef, fokusera helt och hållet på sportchefs-rollen.

– Med den här förändringen får jag möjlighet att arbeta mer övergripande med att utveckla både dam- och juniorverksamheten. Tillsammans med Thomas och Emil kommer jag att arbeta nära laget för att ta steg framåt som grupp och fortsätta utveckla både spelet och verksamheten. Samtidigt har vi ett viktigt arbete framför oss med att utveckla juniorverksamheten och starta upp hockeygymnasiet för spelare födda 2010,” säger Alexander Hanning.

Emil Larsson har en lång karriär bakom sig som spelare, med 204 matcher i Hockeyettan, elva matcher i Hockeyallsvenskan och två matcher i SHL. 29-åringen avslutade karriären i Black Wings HC i division fyra 2023.