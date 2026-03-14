HV71 kvar i SDHL – slog ut Leksand

Leksand studsar inte tillbaka direkt utan istället är HV71 kvar i SDHL. Efter 6-2 i den andra matchen är det nu klart.

HV71 har kvalat sig kvar i SDHL via 2-0 i matcher mot Leksand.

HV71 var tvungna att kvala sig kvar i SDHL för tredje året i rad. De ställdes då mot Leksand som hade dominerat i NDHL den här säsongen och vann slutspelet efter en finalserie mot Rögle.

I den första matchen i Leksand vann HV71 med 4-0 och med två hemmamatcher kvar att spela var de nära att behålla sin plats i högsta serien. I den andra matchen var det heller inte något snack.

Tidigt i matchen drog de ifrån och slutsiffrorna skrevs till 6-2 efter två mål i tom kasse.

Det innebär att Leksand får vara kvar utanför finrummet en säsong till. Samtidigt som HV71 får chansen ånyo i SDHL. Den här säsongen tog de endast sju segrar på 36 matcher.

Målskyttarna i matchen var Eimear Leacy, Rachel Weiss, Teghan Inglis, Evelyne Blais-Savoie och Alva Johansson (två mål). För Leksand var det Barbora Kapicakova som gjorde båda målen.