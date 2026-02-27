HV 71:s starka svit mot Linköping fortsätter

HV 71 vann med 4–2 mot Linköping

HV 71:s femte seger på de senaste sex matcherna

Julia Shaunessy avgjorde för HV 71

HV 71 fortsätter att ha det lätt mot Linköping i SDHL. På fredagen vann HV 71 på nytt – den här gången med 4–2 (2–0, 1–2, 1–0) hemma i Husqvarna Garden. Det var HV 71:s femte raka seger mot Linköping.

Segern var HV 71:s femte på de senaste sex matcherna.

HV 71–Linköping – mål för mål

HV 71 tog ledningen efter tolv minuters spel genom Emmi Rakkolainen efter pass från Alva Johansson och Alva Solberg. Laget gjorde också 2–0 när Kennedy Bobyck fick träff assisterad av Julia Shaunessy och Adriana Van De Leest efter 15.55.

HV 71 ökade ledningen till 3–0 genom Julia Shaunessy efter 4.58 i andra perioden.

Linköping reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Naomi Rogge och Marthe Pabsdorff Brunvold i andra perioden.

7.59 in i tredje perioden fick Alva Johansson utdelning framspelad av Emmi Rakkolainen och Alva Solberg och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

SDHL är nu färdigspelad. HV 71 slutar på tionde plats och Linköping på nionde plats.

HV 71–Linköping 4–2 (2–0, 1–2, 1–0)

SDHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (12.37) Emmi Rakkolainen (Alva Johansson, Alva Solberg), 2–0 (15.55) Kennedy Bobyck (Julia Shaunessy, Adriana Van De Leest).

Andra perioden: 3–0 (24.58) Julia Shaunessy (Rachel Weiss), 3–1 (29.45) Naomi Rogge (Ellie Kaiser, Madeleine Leidt), 3–2 (32.54) Marthe Pabsdorff Brunvold (Olivia Sohrner).

Tredje perioden: 4–2 (47.59) Alva Johansson (Emmi Rakkolainen, Alva Solberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 5-0-0

Linköping: 1-1-3