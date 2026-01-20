Jumbons glädje – avgjorde med 36 sekunder kvar

HV 71 vann med 3–2 mot Linköping

Beatrice Hjälm avgjorde för HV 71

HV 71:s fjärde seger för säsongen

Det blev dramatiskt när HV 71 vann mot Linköping i SDHL på tisdagen. Laget vann med 3–2 (0–0, 2–1, 1–1) borta i Saab Arena. Beatrice Hjälm stod för HV 71:s avgörande mål med bara 36 sekunder kvar av slutperioden.

Linköping nästa för HV 71

Första perioden blev mållös.

Efter 1.06 i andra perioden gjorde HV 71 0–1 genom Kennedy Bobyck.

Linköping kvitterade till 1–1 genom Ellie Kaiser efter 8.19 av perioden.

HV 71 gjorde 1–2 genom Julia Nearis efter 9.30.

10.31 in i tredje perioden slog Naomi Rogge till på pass av Haruka Toko och kvitterade. Men HV 71 avgjorde matchen med 36 sekunder kvar att spela genom Beatrice Hjälm.

Linköping stannar därmed på nionde plats och HV 71 sist, på tionde plats i tabellen.

De båda lagen möts igen onsdag 21 januari 18.00, i Husqvarna Garden.

Linköping–HV 71 2–3 (0–0, 1–2, 1–1)

SDHL, Saab Arena

Andra perioden: 0–1 (21.06) Kennedy Bobyck (Adriana Van De Leest, Rachel Weiss), 1–1 (28.19) Ellie Kaiser (Madeleine Leidt), 1–2 (29.30) Julia Nearis (Teghan Inglis, Alva Johansson).

Tredje perioden: 2–2 (50.31) Naomi Rogge (Haruka Toko), 2–3 (59.24) Beatrice Hjälm.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 2-0-3

HV 71: 2-0-3

Nästa match:

Linköping: HV 71, borta, 21 januari 18.00

HV 71: Linköping HC, hemma, 21 januari 18.00