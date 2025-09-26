HV 71 vann med 3–2 efter straffar

Julia Nearis avgjorde för HV 71

Andra raka förlusten för Brynäs

HV 71 har haft det tufft i SDHL den här säsongen, men hemma mot Brynäs kom första segern, efter sju spelade matcher. HV 71 vann med 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar.

HV 71–Brynäs – mål för mål

Första perioden var jämn. HV 71 inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Teghan Inglis efter 3.42, men Brynäs kvitterade genom Sara Cajanova efter 11.53.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Brynäs gjorde 1–2 genom Hanna Thuvik med 2.09 kvar i perioden i tredje perioden.

HV 71 gjorde 2–2 genom Adriana Van De Leest med 1.19 kvar att spela av perioden. I straffläggningen var det HV 71 som avgjorde till 3–2. Den avgörande straffen stod Julia Nearis för.

HV 71 har en seger och fyra förluster och 6–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Brynäs har tre vinster och två förluster och 16–8 i målskillnad. Förlusten var Brynäs andra uddamålsförlust.

Det här betyder att HV 71 ligger kvar på tionde och sista plats i tabellen och Brynäs på första plats.

Nästa motstånd för HV 71 är Modo Hockey. Brynäs tar sig an Frölunda HC borta. Båda matcherna spelas söndag 28 september 12.00.

HV 71–Brynäs 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0)

SDHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (3.42) Teghan Inglis (Ema Tothova), 1–1 (11.53) Sara Cajanova (Noora Tulus, Viivi Vainikka).

Tredje perioden: 1–2 (57.51) Hanna Thuvik (Sara Cajanova, Noora Tulus), 2–2 (58.41) Adriana Van De Leest (Teghan Inglis).

Straffar: 3–2 (65.00) Julia Nearis.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 1-0-4

Brynäs: 3-2-0

Nästa match:

HV 71: Modo Hockey, hemma, 28 september

Brynäs: Frölunda HC, borta, 28 september