HV 71 tog hem segern mot Färjestad på bortaplan

HV 71 vann mötet med Färjestad på bortaplan med 4–2 (2–0, 1–2, 1–0) på lördagen i SDHL.

HV 71 tog ledningen efter 11.55 genom Adriana Van De Leest efter pass från Beatrice Hjälm och Thea Jørgensen. Laget gjorde 0–2 genom Kennedy Bobyck efter förarbete av Julia Nearis och Adriana Van De Leest efter 18.28.

HV 71 ökade ledningen till 0–3 genom Evelyne Blais-Savoie efter 1.55 i andra perioden.

Färjestad reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Vilma Nilsson och Karley Garcia i andra perioden.

Julia Shaunessy stod för målet när HV 71 punkterade matchen med ett 2–4-mål med sju sekunder kvar att spela framspelad av Alva Solberg. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Med två omgångar kvar är Färjestad på åttonde plats i tabellen medan HV 71 är på tionde plats.

På onsdag 25 februari 18.00 spelar Färjestad hemma mot Frölunda HC och HV 71 borta mot Linköping.

Färjestad–HV 71 2–4 (0–2, 2–1, 0–1)

SDHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (11.55) Adriana Van De Leest (Beatrice Hjälm, Thea Jørgensen), 0–2 (18.28) Kennedy Bobyck (Julia Nearis, Adriana Van De Leest).

Andra perioden: 0–3 (21.55) Evelyne Blais-Savoie (Julia Nearis, Beatrice Hjälm), 1–3 (24.33) Vilma Nilsson (Grace Parker), 2–3 (27.46) Karley Garcia (Annie Silén, Nellie Norén).

Tredje perioden: 2–4 (59.53) Julia Shaunessy (Alva Solberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 3-0-2

HV 71: 3-0-2

Nästa match:

Färjestad: Frölunda HC, hemma, 25 februari 18.00

HV 71: Linköping HC, borta, 25 februari 18.00