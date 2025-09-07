Luleå studsar tillbaka – vinner stort

Seger för Luleå med 9–4 mot HV 71

Akane Shiga avgjorde för Luleå

HV 71:s andra raka förlust

Det blev en klar seger för Luleå mot HV 71 hemma i SDHL. Matchen slutade 9–4 (3–1, 2–1, 4–2).

Det här var första segern för Luleå, efter förlust med 1–2 mot Frölunda HC i premiären.

Luleå–HV 71 – mål för mål

I första perioden var det Luleå som var vassast. Laget vann perioden med 3–1.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 5–2.

Luleå övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.27 genom Nadia Mattivi, och gick upp till 8–2 innan HV 71 kom tillbaka och reducerade till 8–4.

Innan matchen var över hade Luleå gjort hela 9–4.

Nadia Mattivi gjorde ett mål för Luleå och fyra målgivande passningar, Petra Nieminen stod för ett mål och tre assists och Akane Shiga gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål. Rachel Weiss hade tre assists för HV 71.

Fredag 12 september 18.00 spelar Luleå borta mot Färjestad. HV 71 möter Färjestad hemma i Husqvarna Garden onsdag 10 september 18.00.

Luleå–HV 71 9–4 (3–1, 2–1, 4–2)

SDHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (4.01) Julia Nearis (Rachel Weiss, Thea Jørgensen), 1–1 (5.22) Erica Rieder (Petra Nieminen), 2–1 (8.05) Emilie Kruse Johansen (Nadia Mattivi, Inez Nygren), 3–1 (16.04) Inez Nygren (Charlotte Kettyle).

Andra perioden: 4–1 (25.28) Emilie Kruse Johansen, 4–2 (32.33) Emmi Rakkolainen (Rachel Weiss, Adriana Van De Leest), 5–2 (35.56) Akane Shiga (Jaycee Magwood, Nadia Mattivi).

Tredje perioden: 6–2 (45.27) Nadia Mattivi (Petra Nieminen, Akane Shiga), 7–2 (46.28) Jaycee Magwood (Johanna Fällman, Jenna Donohue), 8–2 (46.59) Petra Nieminen (Nadia Mattivi, Erica Rieder), 8–3 (50.17) Kennedy Bobyck (Emma Bergesen, Rachel Weiss), 8–4 (56.19) Alva Johansson (Thea Jørgensen, Malva Lindgren), 9–4 (58.11) Akane Shiga (Nadia Mattivi, Petra Nieminen).

Nästa match:

Luleå: Färjestad BK, borta, 12 september

HV 71: Färjestad BK, hemma, 10 september