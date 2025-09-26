Hårda domen: ”HV71 har för dåligt lag, kort och gott”
Ikväll spelas tre matcher i SDHL, en imorgon och fem på söndag. Vilka har varit bäst så här långt? Hur ska HV71 bryta negativa trenden och vem eller vad har varit den stora överraskningen i ligan så här långt.
Hockeysverige.se lät en panel bestående av Sophie Johansson, Christopher Heino-Lindberg, Måns Karlsson och Ronnie Rönnkvist ger svar på dessa funderingar.
- Det är den största överraskningen.
- HV71:s kräftgång: ”Hur var planen för att täcka upp dom hålen?”
- Panelen plockar ut sin All star-lag så här långt.
