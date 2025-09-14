Historiskt: Tar första hemmasegern i SDHL

Seger för Färjestad med 3–2 mot Skellefteå

Kajsa Bråten matchvinnare för Färjestad

Tre mål för Färjestad utan svar

Hemmalaget Färjestad tog en uddamålsseger i matchen mot Skellefteå i Löfbergs Arena. Laget vann matchen i SDHL på söndagen med 3–2 (1–0, 2–1, 0–1).

Färjestad tog tre poäng för första gången i SDHL någonsin.

Foto: Bildbyrån

Djurgården nästa för Färjestad

Färjestad startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 1.04 slog Lauren Bellefontaine till framspelad av Emma Murén. Färjestad gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Ella Albinsson och Kajsa Bråten. De tre minuterna blev direkt matchavgörande.

Skellefteå reducerade dock till 3–1 genom Aino Karppinen med 1.02 kvar att spela av perioden. Efter 2.52 i tredje perioden reducerade Skellefteås Celine Tedenby på nytt. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Färjestad har två segrar och tre förluster och 10–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Skellefteå tog hem lagens senaste möte med 2–1 i Löfbergs Arena.

I nästa omgång har Färjestad Djurgården borta på Hovet, lördag 20 september 16.00. Skellefteå spelar hemma mot Brynäs fredag 19 september 19.00.

Färjestad–Skellefteå 3–2 (1–0, 2–1, 0–1)

SDHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (1.04) Lauren Bellefontaine (Emma Murén).

Andra perioden: 2–0 (20.14) Ella Albinsson (Kaitlin Chan), 3–0 (24.09) Kajsa Bråten (Lauren Bellefontaine, Alexie Guay), 3–1 (38.58) Aino Karppinen (Nicoline Söndergaard Jensen).

Tredje perioden: 3–2 (42.52) Celine Tedenby.

Nästa match:

Färjestad: Djurgårdens IF, borta, 20 september

Skellefteå: Brynäs IF, hemma, 19 september