Frölunda avgjorde i straffläggningen mot SDE

Seger för Frölunda HC med 2–1 efter straffar

Edit Danielsson avgjorde för Frölunda HC

Fjärde raka segern för Frölunda HC

Det blev en riktigt tajt match när Frölunda HC tog emot SDE i SDHL. Matchen avgjordes först efter straffar, där Frölunda HC var starkast, och slutresultatet blev därmed 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Edit Danielsson för.

– Ytterligare skön vinst och vi hittar vägar att vinna. Spelet i sig måste upp många nivåer till nästa match, kommenterade Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson efter matchen.

I och med detta har Frölunda HC fyra raka segrar i SDHL.

Frölunda HC–SDE – mål för mål

Första perioden var jämn. SDE inledde bäst och tog ledningen genom Mathea Fischer efter 10.06, men Frölunda HC kvitterade genom Felizia Wikner-Zienkiewicz efter 14.08.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Tredje perioden slutade mållös, och matchen fortsatte till förlängning. I straffläggningen var det Frölunda HC som avgjorde till 2–1. Den avgörande straffen stod Edit Danielsson för.

Det här var Frölunda HC:s tredje uddamålsseger den här säsongen.

Frölunda HC har nu tio poäng efter fyra spelade matcher, medan SDE har fyra poäng efter två matcher.

I nästa match, söndag 14 september 12.00, har Frölunda HC Djurgården hemma i Frölundaborg, medan SDE spelar borta mot HV 71.

Frölunda HC–SDE 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0)

SDHL, Frölundaborg

Första perioden: 0–1 (10.06) Mathea Fischer, 1–1 (14.08) Felizia Wikner-Zienkiewicz.

Straffar: 2–1 (65.00) Edit Danielsson.

Nästa match:

Frölunda HC: Djurgårdens IF, hemma, 14 september

SDE: HV71, borta, 14 september