Frölunda avgjorde i straffläggningen mot SDE

  • Seger för Frölunda HC med 2–1 efter straffar

  • Edit Danielsson avgjorde för Frölunda HC

  • Fjärde raka segern för Frölunda HC

Det blev en riktigt tajt match när Frölunda HC tog emot SDE i SDHL. Matchen avgjordes först efter straffar, där Frölunda HC var starkast, och slutresultatet blev därmed 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Edit Danielsson för.

– Ytterligare skön vinst och vi hittar vägar att vinna. Spelet i sig måste upp många nivåer till nästa match, kommenterade Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson efter matchen.

I och med detta har Frölunda HC fyra raka segrar i SDHL.

Frölunda HC–SDE – mål för mål

Första perioden var jämn. SDE inledde bäst och tog ledningen genom Mathea Fischer efter 10.06, men Frölunda HC kvitterade genom Felizia Wikner-Zienkiewicz efter 14.08.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Tredje perioden slutade mållös, och matchen fortsatte till förlängning. I straffläggningen var det Frölunda HC som avgjorde till 2–1. Den avgörande straffen stod Edit Danielsson för.

Det här var Frölunda HC:s tredje uddamålsseger den här säsongen.

Frölunda HC har nu tio poäng efter fyra spelade matcher, medan SDE har fyra poäng efter två matcher.

I nästa match, söndag 14 september 12.00, har Frölunda HC Djurgården hemma i Frölundaborg, medan SDE spelar borta mot HV 71.

Frölunda HC–SDE 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0)

SDHL, Frölundaborg

Första perioden: 0–1 (10.06) Mathea Fischer, 1–1 (14.08) Felizia Wikner-Zienkiewicz.

Straffar: 2–1 (65.00) Edit Danielsson.

Nästa match:

Frölunda HC: Djurgårdens IF, hemma, 14 september

SDE: HV71, borta, 14 september

