Klart: Så spelas semifinalerna i SDHL – spelschema och regler

Frölunda undviker ett fiasko och lyckas slå ut Färjestad efter 3-0 i den femte och avgörande kvartsfinalen.

Nu är det därmed klart vilka fyra lag som kommer att mötas i SDHL:s semifinaler.

Frölunda och SDE samt Luleå och Brynäs gör upp om två platser i SM-finalen. Foto: Bildbyrån

Förra veckan avgjordes tre av fyra kvartsfinaler. Luleå slog ut Djurgården med 3-0 i matcher medan Brynäs gick vidare efter 3-1 i matcher mot Skellefteå och även SDE vann med 3-1 i matcher mot MoDo.

Kvartsfinalserien mellan Frölunda och Färjestad hade dock, överraskande nog, gått hela vägen till en femte och avgörande match. Seriesegraren Frölunda förlorade oväntat i den första kvartsfinalen mot Färjestad tog också ledningen med 2-1 i matcher vilket tvingade Frölunda att vinna med kniven mot strupen för att tvinga fram en avgörande match i Göteborg.

Under måndagskvällen spelades den femte och sista matchen i serien mellan Frölunda och Färjestad. Vinnaren skulle gå vidare till semifinal medan säsongen skulle ta slut i förtid för förloraren.

Vilka möts i SDHL:s semifinaler?

Det blev återigen väldigt jämnt mellan Frölunda och Färjestad. Hemmalaget spräckte nollan genom Andrea Dalen för att ta ledningen i mitten av den första perioden. 1-0 kom sedan att stå sig väldigt länge. Ida Boman i Färjestad har stått för en fenomenal kvartsfinalserie men lyckades inte hålla tätt för evigt. Till slut kunde Frölunda få hål på henne ännu en gång när Emily Nix gjorde 2-0 med bara sex och en halv minut kvar att spela.

Frölunda säkrade sedan segern när Felizia Wikner-Zienkiewicz gjorde mål i tom kasse. Slutresultatet skrevs till 3-0 och Frölunda lyckas därmed krångla sig vidare till semifinal med 3-2 i matcher mot Färjestad.

Det innebär att det är topp fyra-lagen från grundserien också är lagen som spelar semifinal i SM-slutspelet. Där kommer Frölunda att ställas mot fyran SDE medan Luleå och Brynäs möts i en het drabbning i den andra semifinalen. Semifinalerna avgörs i bäst av fem-serier där vinnarna går vidare till SM-finalen.

Spelschema för semifinalerna:

Semifinal 1:5 – 11 mars Frölunda – SDE

Semifinal 2:5 – 13 mars Frölunda – SDE

Semifinal 3:5 – 16 mars SDE – Frölunda

Semifinal 4:5 – 18 mars SDE – Frölunda

Semifinal 5:5 – 20 mars Frölunda – SDE

Semifinal 1:5 – 11 mars Luleå – Brynäs

Semifinal 2:5 – 13 mars Luleå – Brynäs

Semifinal 3:5 – 16 mars Brynäs – Luleå

Semifinal 4:5 – 18 mars Brynäs – Luleå

Semifinal 5:5 – 20 mars Luleå – Brynäs

Source: SDHL-W League Page @ Elite Prospects