En jämn kvartsfinalserie mellan Frölunda och Färjestad är i full gång. Nu meddelar Frölunda att laget får klara sig utan Ella Thorbard och Ella Hellman som ser ut att vara borta resten av säsongen.

– Andra tjejer får chansen, säger lagets sportchef Kim Martin Hasson till klubbens hemsida.

Ella Thorbard och Ella Hellman missar resten av säsongen

Foto: Bildbyrån

Frölunda kvitterade kvartsfinalserien mot Färjestad i den andra matchen. Resultatet innebär att lagen nu står på en seger var inför kvällens möte i Karlstad.

Göteborgslaget kommer dock till spel med några avbräck. Skadorna på Ella Thorbard och Ella Hellman innebär att de inte väntas spela mer under den pågående säsongen, något som dock inte oroar klubbens sportchef.

— Vi har en bred trupp och andra tjejer får chansen att spela istället, säger Kim Martin Hasson till lagets sajt.

För målvakten Maja Helge är läget mer oklart, hon har i nuläget dag-för-dag status.

Under fredagskvällen kommer den tredje kvartsfinalen att spelas mellan Frölunda och Färjestad. Det står 1-1 i matchserien, Frölundas sportchef förväntar sig återigen ett jämnt möte.

— Det kommer att bli ytterligare en tajt och jämn match. Vi måsta spela disciplinerat i 60 minuter, säger sportchef

Source: Ella Thorbard @ Elite Prospects

Source: Ella Hellman @ Elite Prospects