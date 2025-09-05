Förlust i första SDHL-matchen någonsin
Modo vann hemma mot Färjestad i SDHL med 4–3 (3–2, 0–1, 1–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Modo avgjorde.
Courtney Vorster blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 17.11 in i tredje perioden.
Linköping nästa för Modo
I första perioden var det Modo som var vassast. Laget vann perioden med 3–2.
Efter 9.46 i andra perioden nätade Grace Parker, framspelad av Michelle Löwenhielm och Ella Albinsson och kvitterade för Färjestad. 17.11 in i tredje perioden nätade Modos Courtney Vorster på pass av Sarah Marchand och avgjorde matchen.
I nästa match, söndag 7 september, har Modo Linköping hemma i Hägglunds Arena 12.00, medan Färjestad spelar borta mot Brynäs 14.00.
Modo–Färjestad 4–3 (3–2, 0–1, 1–0)
SDHL, Hägglunds Arena
Första perioden: 0–1 (7.20) Ella Albinsson (Lene Tendenes), 1–1 (11.16) Ebba Hedqvist, 1–2 (14.09) Emma Murén (Julie Gough, Alexie Guay), 2–2 (15.41) Lovisa Engström, 3–2 (19.44) Sarah Marchand (Wilma Sundin).
Andra perioden: 3–3 (29.46) Grace Parker (Michelle Löwenhielm, Ella Albinsson).
Tredje perioden: 4–3 (57.11) Courtney Vorster (Sarah Marchand).
Nästa match:
Modo: Linköping HC, hemma, 7 september
Färjestad: Brynäs IF, borta, 7 september
