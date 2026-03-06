Finland tar efter Sverige: Tillåter tacklingar

I svensk damhockey är det tillåtet att genomföra tacklingar, i Finland har det varit förbjudet. Nu införs en ny regel som tillåter tacklingar i finska damhockeyn.

Nu är det tillåtet att tacklas även i Auroraligan

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrpn

I Finland görs nu en förändring, i damernas högsta serie Auroraligan tillåts spelarna nu att tacklas.

– Målet är att göra spelet snabbare och anpassa reglerna så att de motsvarar bland annat reglerna i Professional Women’s Hockey League (PWHL) och SDHL, säger Finlands ishockeyförbunds chef för träning och elitidrott, Olli Salo till Yle.

Tacklingar kommer att vara tillåtna när spelarna rör sig i samma rikting samt när tacklingen sker nära sargen i en situation där spelarna kämpar om pucken.

Förbjudet är det att tacklas när en spelare kommer in i situationen med fart utifrån eller som tredje spelare. Det är heller inte tillåtet att tacklas rakt framifrån eller från en avvikande riktning.

Beslutet kommer att börja redan under träningsmatcherna inför säsongen 2026/2027. Sverige experimenterade med den här regeln redan 2022 och har fått ett lyckat resultat i den inhemska ligan.

Source: AURORALIIGA-W League Page @ Elite Prospects