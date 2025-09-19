Lägger av – 20 år gammal: ”Jättetråkigt”

Felicia Öhrqvist avslutar sin karriär. Den 20-åriga backen har gjort 114 matcher i SDHL men väljer nu att avbryta karriären på grund av universitetsstudier.

– Hon är en fantastisk tjej och hon kommer lämna ett stort tomrum i gruppen, säger sportchef Sabina Eriksson i ett pressmeddelande.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

Det var inför den gångna säsongen som Linköping värvade Felicia Öhrqvist från AIK. Den lovande backen gjorde 37 matcher i SDHL förra säsongen för klubben. Tanken var också att hon skulle vara en pjäs i årets lag.

Nu kommer dock ett tråkigt besked.

20-åringen har valt att avsluta sin spelarkarriär. Det till följd av universitetsstudier där tiden inte räcker till för att kombinera det med elitidrottande.

– Det är jättetråkigt att Felicia har valt att avbryta sin hockeykarriär. Hon är en fantastisk tjej och hon kommer lämna ett stort tomrum i gruppen, men vi stöttar henne i sitt beslut och önskar henne all lycka till här framåt med sina studier, säger Sabina Eriksson.

Felicia Öhrqvist har totalt gjort 114 matcher i SDHL. Den här säsongen blev det fyra matcher. Hon är även storasyster till Linköpings herrlags lovande back Felix Öhrqvist.

