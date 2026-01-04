Färjestad vann mot HV 71 i SDHL

Seger för Färjestad med 3–1 mot HV 71

Kelly Babstock avgjorde för Färjestad

14:e raka nederlaget för HV 71

Färjestad vann på hemmaplan mot HV 71 i SDHL. Matchen på söndagen slutade 3–1 (1–0, 0–0, 2–1).

I och med detta har HV 71 14 förluster i rad.

Frölunda HC nästa för Färjestad

Julie Gough gjorde 1–0 till Färjestad efter sju minuter.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

14.23 in i tredje perioden slog Adriana Van De Leest till och kvitterade.

15.53 in i perioden nätade Färjestads Kelly Babstock på pass av Lene Tendenes och gav laget ledningen.

Efter 16.53 slog Michelle Löwenhielm till framspelad av Julie Gough och ökade ledningen för Färjestad. 3–1-målet blev matchens sista.

Färjestad har två segrar och tre förluster och 11–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan HV 71 har fem förluster och 7–18 i målskillnad.

I nästa match möter Färjestad Frölunda HC borta på måndag 5 januari 16.00. HV 71 möter Brynäs onsdag 7 januari 18.00 borta.

Färjestad–HV 71 3–1 (1–0, 0–0, 2–1)

SDHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (7.45) Julie Gough.

Tredje perioden: 1–1 (54.23) Adriana Van De Leest, 2–1 (55.53) Kelly Babstock (Lene Tendenes), 3–1 (56.53) Michelle Löwenhielm (Julie Gough).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 2-0-3

HV 71: 0-0-5

Nästa match:

Färjestad: Frölunda HC, borta, 5 januari 16.00

HV 71: Brynäs IF, borta, 7 januari 18.00