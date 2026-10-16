Färjestad lämnade jumbostriden – vände mot Skellefteå

Johan Fransson och Färjestad tog viktiga SDHL-poäng i Skellefteå- Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÃ N

Färjestad tog ett viktigt kliv uppåt i SDHL-tabellen genom att besegra Skellefteå med 4–2 på bortais. Efter en svängig match i Skellefteå Kraft Arena kunde gästerna säkra tre poäng och klättra till sjätte plats.

Skellefteå fick en drömstart när Jenna Pirttijärvi gjorde 1–0 efter 6.51 i den första perioden. Färjestad kvitterade dock innan pausvilan genom Emma Murén, som satte 1–1 i powerplay efter förarbete av Ella Albinsson och Svenja Voigt.

I den andra perioden återtog Skellefteå ledningen genom Ida Kuoppala, även det i numerärt överläge. Men Färjestad svarade snabbt. Murén kvitterade till 2–2 efter 25 minuter och Alli Borrow såg till att gästerna tog ledningen för första gången när hon gjorde 3–2 drygt sju minuter senare.

Bellefontaine stängde matchen

Färjestad försvarade ledningen i tredje perioden och kunde till slut punktera matchen. Lauren Bellefontaine satte 4–2 efter 9.42, framspelad av Emma Murén och Ella Albinsson.

Emma Murén blev en av matchens stora profiler med två mål och en assist. Ella Albinsson noterades för tre assist, medan Lauren Bellefontaine gjorde sitt första mål för säsongen enligt matchprotokollet.

Skellefteå vann skotten med 28–24, men Färjestad var effektivare framför mål. Ida Boman räddade 22 av 24 skott för gästerna, medan Camryn Drever stoppade 24 av 28 skott för Skellefteå.

Segern innebär att Färjestad klättrar till sjätte plats och lämnar över nästjumboplatsen till Skellefteå, som får slicka såren efter att ha tappat ledningen två gånger.