Experterna: De går till SM-final – och de vinner kvalet

I dagens SDHL + kollar Ronnie Rönnkvist och Rebecca Stenberg på de kommande semifinalerna – och på kvalmatcherna som stundar. De båda ger sina tips, samtidigt som även veckans junior och all star-lag plockas ut.

Semifinalklart och även kvalklart. SDHL och NDHL går in i de sista skälvande timmarna av den här säsongen. En säsong vi ska sammanfatta så snart SM-guldvinnaren är utsedd.

Vi börjar den här veckans SDHL Plus med att låta Rebecca Stenberg, fyrfaldig svensk mästare, tippa semifinalerna samt hockeysverige.se:s Ronnie Rönnkvist sia om kvalet. Vi konstaterar även att vi tackar fyra lag för den här säsongen i och med att de förlorat sina respektive kvartsfinalserier: MoDo, Färjestad, Djurgården samt Skellefteå.