HV71 förstärker sin centersida.

Klubben presenterar 22-åriga Evelyne Blais-Savoie som närmast kommer från collegespel.

– Hon är en spelintelligent och arbetsvillig center med offensiv spets, säger sportchef Alexander Hanning.

HV71 hämtar in Evelyne Blais-Savoie från USA. Foto: YouTube & Bildbyrån

SDHL-säsongen närmar sig och med bara drygt två veckor kvar till premiären har HV71 nu hittat ytterligare ett nyförvärv.

Under tisdagen presenterar klubben, som har fått kvala sig kvar i SDHL två år i rad, den amerikanska centern Evelyne Blais-Savoie.

– Jag hoppas kunna bidra med mycket energi i spelet och använda min storlek och skicklighet i offensiven. Jag har samlat på mig mycket erfarenhet under mina år på college och ser fram emot att komma till HV71 och utmaningen att spela i den svenska damhockeyligan, säger Blais-Savoie på klubbens hemsida.

Evelyne Blais-Savoie förstärker HV71

22-åriga Blais-Savoie kommer från San Jose i Kalifornien och har de senaste fyra åren spelat collegehockey med University of Vermont. Där har hon gjort 59 poäng på 143 matcher och som bäst noterats för 13 mål och 22 poäng på 36 matcher över en säsong.

– Vi har under en tid sökt efter en center som kan stärka vårt lag och därför är vi väldigt glada att nu kunna välkomna Evelyne Blais-Savoie till HV71. Hon är en spelintelligent och arbetsvillig center med offensiv spets och vi ser verkligen fram emot att se henne i vår blågula tröja och bli en viktig del av vårt lag i SDHL, säger HV:s sportchef Alexander Hanning.

Blais-Savoie blir klubbens sjunde nyförvärv inför den kommande SDHL-säsongen. HV71 har tidigare även värvat Stephanie Neatby och Maja Beverin från Frölunda samt Beatrice Hjälm från Södertälje medan Ema Tothova, Adriana Van de Leest och Thea Jørgensen har hämtats från utlandet. I skrivande stund har HV nu två målvakter, sju backar och elva forwards på kontrakt inför SDHL-säsongen 2025/26.