Ersätter flyende stjärnspelaren: ”Jag är jättetaggad”

Färjestad drabbades av ett tungt tapp i veckan.

Den poängbästa spelaren lämnade omedelbart för spel i PWHL – och nu har man fått ersättaren på plats.

Amerikanskan Madison Mashuga ansluter från NCAA.

– Ser verkligen fram emot att få komma till en så fin klubb och ska göra mitt bästa för att bidra till lagets framgång, säger hon till klubbens hemsida.

Färjestads Emma Murén jublar med lagkamrater efter 3-5 målet under ishockeymatchen i SDHL mellan Färjestad och Brynäs den 12 oktober 2025 i Karlstad.

Färjestad har fått en tuff start på debutsäsongen i SDHL. Man parkerar sig just nu precis ovanför kvalstrecket. Häromdagen stod det klart att poängbästa forwarden Katie Chan skulle lämna.

Hon hade fått ett avtal med Vancouver i PWHL och skulle försvinna omedelbart, det var Färjestads besked. Nu står det klart att spelaren har ersatts – med en ny transatlant.

Det är den 23 år gamla vänsterfattade forwarden Madison Mashuga som ansluter till Karlstad. Hon ansluter från spel i NCAA för Minnesota State University, där hon spelat sedan 2020. Efter att ha gjort 29 poäng på 37 matcher förra säsongen flyttar hon alltså nu till Europa för första gången i sitt liv.

”Jag är jättetaggad”

Senast kommer hon från en PWHL-camp med Minnesota och efter att ha misslyckats ta en plats, ansluter hon nu till svensk hockey.

– Jag är jättetaggad på att få åka över och ansluta till Färjestad, träffa laget och bli en i gemenskapen. Ser verkligen fram emot att få komma till en så fin klubb och ska göra mitt bästa för att bidra till lagets framgång, säger hon till klubbens hemsida.

– Att få in Maddie in i laget känns bra. Hon hade en väldigt fin säsong NCAA förra säsongen och kommer att komplettera vårt spel bra, säger sportchef Emma Murén.