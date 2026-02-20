Ena Nystrøm har näst bäst räddningsprocent i SDHL den här säsongen.

Nu är toppmålvakten klar för en fortsättning i Brynäs.

– Hon är en fin person och karaktär som vuxit in till att bli en riktig Brynäsare, säger sportchef Erika Grahm.

Ena Nystrøm blir kvar i Brynäs i minst en säsong till. Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Brynäs har redan OS-målvakten Klára Peslarová på kontrakt över nästa säsong.

Nu står det klart att Gävle-klubben också får behålla sitt målvaktspar över nästa säsong. Även stjärnkeepern Ena Nystrøm är klar för en fortsättning i Brynäs och skriver ett nytt kontrakt för att stanna i topplaget.

– Jag är väldigt tacksam för förtroendet och tiden så här långt i Brynäs. För mig är det viktigt att må bra och fortsätta utvecklas, därför känns Brynäs som rätt val. Jag ser verkligen fram emot fortsättningen i denna förening och vi ska fortsätta bygga vidare på det vi har startat, säger Nystrøm på klubbens hemsida.

Ena Nystrøm förlänger med Brynäs IF

Ena Nystrøm kom till Brynäs inför förra säsongen och hade sedan 91,7 i räddningsprocent och 2,44 GAA på 29 matcher i SDHL. Den här säsongen har hon varit ännu bättre med en räddningsprocent på hela 93,7 och 1,39 insläppta mål per match så här långt. Bara Frölundas Andrea Brändli har bättre räddningsprocent i SDHL. Nystrøm har däremot begränsats till blott 16 matcher på grund av en underkroppsskada. Brynäs hoppas dock att norskan ska vara tillbaka i spel i tid till slutspelet.

25-åringens nya kontrakt med Brynäs gäller i 1+1-år, alltså med ett optionsår som innebär att hon skulle kunna stanna till 2028.

– Ena har fortsatt tagit steg och verkligen utvecklats. Hon har visat prov på ett stort driv till att hela tiden bli bättre och göra laget bättre. Hon är en fin person och karaktär som vuxit in till att bli en riktig Brynäsare. Med Ena och Klára på målvaktspositionen har vi fortsatt ett av ligans bästa målvaktspar, säger sportchefen Erika Grahm.

