HV71:s smäll - tappar kaptenen

Emmi Rakkolainen lämnar HV71.

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån.

Inför säsongen 23/24 värvade HV71 Dam Emmi Rakkolainen från Kiekko-Esbo. Centern har under sina tre år i klubben visat vägen med sitt jobb på isen. Den gångna säsongen blev hon också utsedd till kapten för laget.

Det blev ett tredje raka negativt kval för damlaget. Samtidigt som de till slut vann över Leksand med 2-0 i matcher och säkrade fortsatt spel i SDHL.

Men under den kommande säsongen blir det utan finländskan.

Emmi Rakkolainen lämnar HV71

Hon väljer istället att flytta hem till Finland. Där kommer utbildningen att vara i fokus för 29-åringen.

– Det känns såklart tråkigt att Emmi lämnar oss efter tre säsonger. Hon har vuxit till en väldigt viktig ledare i vår grupp och visade det inte minst genom sitt sätt att bära kaptensrollen under den gångna säsongen. Vi har haft en bra dialog om en fortsättning, men vi har stor respekt för att hon nu behöver prioritera det sista året av sin lärarutbildning hemma i Finland, säger sportchef Alexander Hanning.

Emmi Rakkolainen gjorde 23 poäng på 101 matcher under sin tid i Sverige.