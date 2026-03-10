Emma Rehn ställs mot moderklubben Linköping i SDHL-kvalet med Rögle.

Inför mötet väljer 19-åringen nu att såga sin gamla klubb.

– Det är ingen förening jag skulle tipsa någon att gå till, säger Rehn till Helsingborgs Dagblad.

Emma Rehn hyser inga speciella känslor för sin moderklubb Linköping. Foto: Bildbyrån (Montage)

På torsdag spelas den första matchen i SDHL-kvalet mellan Rögle och Linköping. Laget som vinner kommer att spela i SDHL nästa säsong medan förloraren får ta ny sats i andraligan NDHL. Rögle jagar där ett historiskt avancemang.

För en av Rögles spelare blir det ett speciellt möte. Emma Rehn kommer från Linköping och har också LHC som moderklubb. Hon spelade fyra säsonger i SDHL med Linköping, och gjorde även en säsong i HV71, innan flytten till Rögle. Nu ställs hon mot sitt gamla lag i ett avgörande kval om en plats i SDHL.

För Rehn är det däremot inget kärt återseende utan hon hyser ingen kärlek över Linköping HC för tillfället.

– När jag kom upp till damerna har det väl inte sett lika roligt ut. Det fanns liksom ingen plan för hur man skulle utvecklas som spelare. Jag vet att jag är inte den enda som tycker det, säger 19-åringen till Helsingborgs Dagblad och fortsätter:

– Jag blev inte rättvist behandlad. Men jag vill inte lägga energi på dem och det är inget jag vill kommentera mer. Men det är ingen förening jag skulle kunna gå till eller tipsa någon att gå till, som det ser ut i dagsläget.

Emma Rehn om kvalet mot Linköping: ”Vill vinna extra mycket”

Enligt Emma Rehn var hon nära att lägga av och sluta med ishockeyn innan hon fick chansen i Rögle. Därmed är Linköping ett avslutat kapitel för henne och centern har inget intresse av att spela i LHC igen.

Hon har nu chansen att spela ner Linköping i NDHL vid en seger i kvalet, vilket motiverar henne ännu mer.

– Jag vill vinna extra mycket och eftersom det mitt gamla lag och kanske trycka till någon lite extra, säger Emma Rehn.

Emma Rehn har spelat 80 SDHL-matcher i sin karriär. Hon var även med och spelade JVM för Sverige både 2023 och 2024, där hon bland annat tog JVM-silver i Östersund 2023.

Source: Emma Rehn @ Elite Prospects