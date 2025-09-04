Emma Nordin valde att lägga skridskorna på hyllan inför den här säsongen.

Nu är hon klar för en roll som spelarutvecklare i Luleå/MSSK.

– Vi har velat ta nästa steg med den individuella utvecklingen för våra unga spelare och känner att Emma kommer vara den perfekta personen för oss, säger sportchefen Oskar Häggström.

Emma Nordin.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Luleå/MSSK meddelar via sin hemsida att Emma Nordin anställs på heltid i klubben för att primärt jobba med att utveckla spelare i SDHL- och juniorlaget. Hon kommer även vara en resurs för marknad- och kommunikationsdelen av klubben.

– Det känns fantastiskt roligt att vi får fortsätta jobba tillsammans med Emma Nordin och nyttja hennes omfattande erfarenheter och kompetens inom hockeyn och som människa. Vi har velat ta nästa steg med den individuella utvecklingen för våra unga spelare och känner att Emma kommer vara den perfekta personen för oss, säger Luleå/MSSK:s sportchef Oskar Häggström till sajten.

Vann sex SM-guld med klubben som spelare

34-åriga Nordin valde inför den här säsongen att lägga skridskorna på hyllan efter nio och en halv säsong i klubben.

– Det kändes fantastiskt bra när jag blev erbjuden möjligheten att jobba med individutveckling på juniorsidan inom Luleå Hockey. För jag har märkt att jag de senaste åren inte bara tittat på mitt eget spel utan även intresserat mig för tekniska detaljer som man kan nörda ner sig kring. Och det känns som att det finns oerhört mycket att dela med sig av och det känns inspirerande att få jobba med unga spelare för att hitta det driv som behövs för att de skall kunna hjälpa sig själva, säger Nordin.

Under sin tid som spelare i Luleå/MSSK vann hon sex SM-guld med klubben och producerade 434 poäng på 299 grundseriematcher i SDHL. Under sin SDHL-karriär stod hon för totalt 580 poäng på 475 matcher med Luleå/MSSK och MoDo och är ligans poängbästa spelare genom alla tider. Förutom de sex SM-gulden med Luleå vann hon även ett SM-guld med MoDo (2012).

Source: Emma Nordin @ Elite Prospects