Stannar i LHC: ”En viktig pusselbit”

Hon var en av LHC:s främsta poängspelare under den tunga säsongen. Nu meddelar SDHL-klubben att Ellie Kaiser förlängt.

– Jag känner att det är helt rätt beslut för mig att komma tillbaka, säger hon själv.

LHC får behålla Ellie Kaiser. Foto: Bildbyrån/Aron Broman.

Tidigare under lördagen meddelade LHC att fyra spelare lämnar klubben. Eve Savander, Moa Gustafsson, Naomi Rogge och Olivia Sohrner.

Nu kommer man istället med beskedet att Ellie Kaiser valt att förlänga. Det nya kontraktet sträcker sig till 2027.

– Vi är jätteglada att Ellie Kaiser väljer att förlänga sitt avtal med oss. Ellie är en viktig pusselbit i vårt lagbygge inför kommande säsong. Hon har visat sig vara en offensiv kraft och har en passion för spelet. Hon avslutade säsongen starkt och vi tror att hon kan ytterligare ansvar på isen och bidra ännu mer framöver. Hon är dessutom en fantastisk lagkamrat och är ett bra föredöme som alltid visar vägen, säger SDHL-lagets sportchef Sabina Eriksson.

Räddade kvar LHC: ”Behöver studsa tillbaka”

LHC avslutade grundserien med endast ett lag bakom sig. Därefter vann man dock kvalet mot Rögle med 2–0 i matcher. Under denna period var Kaiser en av lagets främsta poängspelare och stod bland annat för tre poäng i ett av kvalmötena.

– Vi vet att vi behöver studsa tillbaka och vara med och slåss om slutspelsplatserna, och det är det vi siktar på. Självklart kommer det hända mycket i truppen och det är många rörliga delar just nu, men kraven inför nästa säsong kommer att vara höga för alla i hela klubben, säger Kaiser själv.

2025/26 var amerikanskans första säsong i Sverige efter fem år på college.

