Glädje för HV71 – tar efterlängtad seger

HV 71 vann med 2–1 mot Skellefteå AIK

Adriana Van De Leest matchvinnare för HV 71

Andra raka förlusten för Skellefteå AIK

Fyra raka förluster i SDHL inför matchen. Hemma mot Skellefteå AIK bröts den tuffa sviten för HV 71. Det blev 2–1 (1–1, 1–0, 0–0) i matchen på söndagen.

HV 71–Skellefteå AIK – mål för mål

Första perioden var jämn. HV 71 inledde bäst och tog ledningen genom Evelyne Blais-Savoie efter 6.01, men Skellefteå AIK kvitterade genom Sara Bjurvén efter 14.29. Efter 12.42 i andra perioden slog Adriana Van De Leest till framspelad av Rachel Weiss och Alva Johansson och gav HV 71 ledningen. I tredje perioden höll HV 71 i sin 2–1-ledning och vann.

HV 71 har en seger och fyra förluster och 5–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Skellefteå AIK har två vinster och tre förluster och 8–11 i målskillnad. Det här var HV 71:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Skellefteå AIK:s tredje uddamålsförlust.

På fredag 17 oktober 19.00 spelar HV 71 borta mot Djurgården och Skellefteå AIK hemma mot Linköping.

HV 71–Skellefteå AIK 2–1 (1–1, 1–0, 0–0)

SDHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (6.01) Evelyne Blais-Savoie, 1–1 (14.29) Sara Bjurvén (Millie Rose Sirum, Celine Tedenby).

Andra perioden: 2–1 (32.42) Adriana Van De Leest (Rachel Weiss, Alva Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 1-0-4

Skellefteå AIK: 2-0-3

Nästa match:

HV 71: Djurgårdens IF, borta, 17 oktober

Skellefteå AIK: Linköping HC, hemma, 17 oktober