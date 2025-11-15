Efter förlustraden: Seger igen för Skellefteå

Skellefteå AIK segrade – 3–0 mot Djurgården

Ida Kuoppala tvåmålsskytt för Skellefteå AIK

Celine Tedenby matchvinnare för Skellefteå AIK

Fyra förluster i rad i SDHL räckte. Borta mot Djurgården bröts den tuffa sviten för Skellefteå AIK. Det blev 0–3 (0–0, 0–1, 0–2) i matchen på lördagen.

Resultatet innebär att Djurgården nu har fyra förluster i rad.

Ida Kuoppala gjorde två mål för Skellefteå AIK

Den första perioden slutade 0–0. Celine Tedenby gjorde 1–0 till Skellefteå AIK 2.03 in i andra perioden på pass av Sini Karjalainen och Millie Rose Sirum. 1.18 in i tredje perioden nätade Skellefteå AIK:s Ida Kuoppala framspelad av Lotti Odnoga och Tyra Håkansson och ökade ledningen.

Skellefteå AIK gjorde också 0–3 genom Ida Kuoppala assisterad av Lotti Odnoga och Moa Viklund efter 18.28.

För hemmalaget betyder resultatet nionde plats i tabellen. Skellefteå AIK är på sjunde plats.

I nästa match, söndag 16 november möter Djurgården Luleå hemma på Hovet 11.00 medan Skellefteå AIK spelar borta mot SDE 14.00.

Djurgården–Skellefteå AIK 0–3 (0–0, 0–1, 0–2)

SDHL, Mälarhöjdens ishall

Andra perioden: 0–1 (22.03) Celine Tedenby (Sini Karjalainen, Millie Rose Sirum).

Tredje perioden: 0–2 (41.18) Ida Kuoppala (Lotti Odnoga, Tyra Håkansson), 0–3 (58.28) Ida Kuoppala (Lotti Odnoga, Moa Viklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 1-0-4

Skellefteå AIK: 1-0-4

Nästa match:

Djurgården: Luleå/MSSK, hemma, 16 november

Skellefteå AIK: SDE HF, borta, 16 november