Skellefteås skräll – slår topplaget

Skellefteå AIK-seger med 2–0 mot Frölunda HC

Celine Tedenby avgjorde för Skellefteå AIK

Skellefteå AIK:s tionde seger för säsongen

Matchen mellan Frölunda HC och Skellefteå AIK i Frölundaborg slutade 0–2 (0–2, 0–0, 0–0). Ett skönt trendbrott för Skellefteå AIK. Laget hade före fredagens bortamatch fem förluster i rad i SDHL.

Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson tyckte så här om matchen:

– Vi startar matchen väldigt dåligt och det är där matchen avgörs. Vi måste lära oss att spela 60 minuter varje match. Viktigt nu när slutspelet snart börjar.

Inför matchen hade Skellefteå AIK fem raka förluster mot just Frölunda HC.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Skellefteå AIK höll nollan.

HV 71 nästa för Skellefteå AIK

Celine Tedenby gjorde 1–0 till Skellefteå AIK efter bara 43 sekunder. Laget ökade ledningen till 0–2 snabbt. Efter 3.30 slog Sara Bjurvén till efter pass från Celine Tedenby och Jenna Pirttijärvi.

Andra perioden blev mållös.

Tredje perioden blev mållös och Skellefteå AIK höll i sin 2–0-ledning och vann.

Skellefteå AIK ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Frölunda HC fortfarande leder serien, två poäng före Luleå.

I nästa omgång har Frölunda HC Färjestad borta i Löfbergs Arena, onsdag 25 februari 18.00. Skellefteå AIK spelar borta mot HV 71 söndag 18 januari 12.00.

Frölunda HC–Skellefteå AIK 0–2 (0–2, 0–0, 0–0)

SDHL, Frölundaborg

Första perioden: 0–1 (0.43) Celine Tedenby, 0–2 (3.30) Sara Bjurvén (Celine Tedenby, Jenna Pirttijärvi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda HC: 2-0-3

Skellefteå AIK: 1-0-4

Nästa match:

Frölunda HC: Färjestad BK, borta, 25 februari 18.00

Skellefteå AIK: HV 71, borta, 18 januari 12.00