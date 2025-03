En av Sveriges absoluta toppmålvakter, Frida Axell, väljer alltså att kliva ner en serie och kommande säsong spela för hårt satsande Rögle. Det efter att ha vunnit tre SM-guld med Luleå, debuterat i Damkronorna och vunnit målvaktsligan i SDHL senaste säsongen.

– Jag ser tillbaka på min Luleåtid med mycket glädje, skratt och hårt jobb, berättar Frida Axell för hockeysverige.se och fortsätter:

Frida Axell lämnar topplag i SDHL – för spel i NDHL och Rögle. Foto: Ronnie Rönnkvist.

– Jag har haft jättebra år i Luleå och träffat vänner jag kommer ha kvar hela livet, så jag är tacksam över den här tiden.



Frida Axell har under sin tid i Luleå gått från att vara en lovande målvakt till att hon idag är en av Sveriges absoluta toppmålvakter.



– Mitt spel i allmänhet är det jag utvecklat mest. Jag kom till Luleå ganska oskolad, men nu har jag fått en struktur i hur jag ska spela. Lärt känna mig själv i hur jag hanterar olika situationer. Jag vet vad jag får ut av mig själv.



Som målvaktskollega i Luleå har hon haft en av Sveriges främsta målvakter genom alla tider, Sara Grahn.



– Hon har betytt väldigt mycket för mig. Det kommer faktiskt bli tungt att lämna henne så det är känslosamt. Sara har varit en stöttepelare och otrolig lagkamrat för mig.

”Det var absolut en stor besvikelse”

Frida Axell spelade 18 grundseriematcher och vann alltså målvaktsligan med en 94.59 i räddningsprocent.



– Jag tycker att jag haft en otrolig säsong. Dessutom fick jag till och med chansen i slutspelet. Såklart på grund av det som hände, men det var ändå kul att få den möjligheten.

– Som helhet har jag haft en lugn och stabil säsong. Det har känts bra. Sedan var det såklart tråkigt med allt som hänt, men jag tycker ändå att jag har lyckats hålla motivationen uppe tack vare lagkompisarna.



Vad hände egentligen under säsongen när du fick beskedet att det inte skulle bli någon fortsättning för dig i Luleå?

– Det var absolut en stor besvikelse. I och med att det var några månader kvar fick jag omvandla det till en styrka i stället, bevisa hur fel dom har.

– Jag tycker ändå att jag gjort så och, som sagt var, jag är väldigt tacksam över alla mina lagkompisar som har stöttat mig och gett mig jättemycket kärlek. Dom har gjort att varje dag varit rolig.



Någon direkt motivering till varför det inte blev någon fortsättning i Luleå har hon inte fått.



– Jag fick egentligen ingen riktig motivering mer än att klubben ville tänka långsiktigt, säger 23-åringen med ett lätt skratt och fortsätter:

– Jag kan bara ha mina egna aningar. Sedan får det vara som det är. Nu släpper jag det och är jättetacksam att få representera Rögle. Det ska bli jättekul att hitta ny energi.

– Det som har varit har varit och är tråkigt såklart, men nu ser jag fram emot det nya äventyret.

Frida Axell efter SM-silvret, vänster. Foto. Bildbyrån Frida Axell med kollegan och vännen Sara Grahn, höger. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Ett äventyr som innebär att Frida Axell kliver ner en division.



– Jag ser det som en utveckling för mig själv, men också att få vara en del av en resa mot SDHL. En rolig satsning.

– Se bara på Frölunda och deras resa. Jag tvekar inte alls på att Rögle skulle göra en liknade resa. Jag tror på målen Rögle har, förutsättningarna och hur klubben satsar.



Först Frölunda. Sedan Skellefteå och nu Färjestad. Tre lag har lyckats tråcklat sig igenom nålsögat upp till SDHL senaste tre säsongerna.



– Det utvecklar ligan genom att det kommer in nya lag som öppnar upp ögonen i nya städer. Jag tror att det bara är bra för damhockeyn att få in lite nytt samtidigt som det är kul när andra klubbar satsar så hårt.



Kan du tänka dig en 12 eller 14-lagsliga med tanke på att flera klubbar nu valt att just satsa hårt på sina damlag?

– Det hade jag absolut tyckt varit kul eftersom det alltid är roligt med lite förändringar.



Du placerades även i Frölunda då det stod klart att du inte skulle vara kvar i Luleå, hur långt hann den förhandlingen gå?

– Min agent har skött mycket av kommunikationen med många av klubbarna. Absolut var Frölunda uppe på tapeten, men när jag väl funderat landade jag i att det skulle vara ett väldigt bra beslut att gå till Rögle.



Det handlar väl även om att få mycket speltid?

– Det är absolut en del, men också att få bra träningsmöjligheter, träna med killar och sådana grejer. Mycket fokus på träning och väl prestera när det är match.



När går flytten till Ängelholm?

– Vi (pojkvännen Pontus Lägge) ska flytta ner nu i helgen, men först mellanlanda lite i Göteborg, så det blir i maj då vi drar igång, avslutar Frida Axell