Drömstart för Brynäs – vann enkelt i första kvartsfinalen

Brynäs-seger med 3–0 mot Skellefteå AIK

Emma Bergesen avgjorde för Brynäs

Brynäs höll nollan

Med 3–0 (1–0, 0–0, 2–0) i första matchen hemma har Brynäs tagit greppet om serien mot Skellefteå AIK i SM-kvartsfinalen dam.

Det var 13:e matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Brynäs.

Brynäs vann mot Skellefteå. Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN

Brynäs–Skellefteå AIK – mål för mål

Emma Bergesen gjorde 1–0 till Brynäs efter bara 2.50 med assist av Noora Tulus och Julia Östlund.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

10.47 in i tredje perioden fick Jenniina Nylund utdelning framspelad av Hanna Thuvik och ökade ledningen. Efter 15.38 gjorde Elin Svensson också 3–0 assisterad av Jenniina Nylund och Hanna Thuvik.

Nästa match spelas på onsdag 18.00.

Brynäs–Skellefteå AIK 3–0 (1–0, 0–0, 2–0)

SM-kvartsfinalen dam

Första perioden: 1–0 (2.50) Emma Bergesen (Noora Tulus, Julia Östlund).

Tredje perioden: 2–0 (50.47) Jenniina Nylund (Hanna Thuvik), 3–0 (55.38) Elin Svensson (Jenniina Nylund, Hanna Thuvik).

Nästa match:

4 mars, 18.00, Brynäs–Skellefteå AIK