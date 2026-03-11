Drömstart för Brynäs – vinner första semifinalen
- Brynäs segrade – 3–2 mot Luleå
- Viivi Vainikka matchvinnare för Brynäs
- Tre raka mål för Brynäs
Med 3–2 (2–0, 1–0, 0–2) i första matchen på bortaplan har Brynäs tagit ett greppet mot Luleå i SM-semifinalen dam.
Luleå–Brynäs – mål för mål
Brynäs tog ledningen efter 4.10 genom Julia Östlund efter förarbete från Ebba Hesselvall och Wilma Wäng-Germundsson. Efter 14.06 gjorde också laget 0–2 när Hanna Thuvik fick träff efter pass från Viivi Vainikka och Noora Tulus.
Efter 16.28 i andra perioden slog Viivi Vainikka till på pass av Elin Svensson och gjorde 0–3.
Luleå reducerade till 1–3 redan efter efter 14 sekunder i tredje perioden genom Nadia Mattivi med assist av Akane Shiga. Efter 1.50 i tredje perioden reducerade Luleås Petra Nieminen på nytt. 2–3-målet blev matchens sista.
Lagen möts igen på fredag 18.00.
Luleå–Brynäs 2–3 (0–2, 0–1, 2–0)
SM-semifinalen dam
Första perioden: 0–1 (4.10) Julia Östlund (Ebba Hesselvall, Wilma Wäng-Germundsson), 0–2 (14.06) Hanna Thuvik (Viivi Vainikka, Noora Tulus).
Andra perioden: 0–3 (36.28) Viivi Vainikka (Elin Svensson).
Tredje perioden: 1–3 (40.14) Nadia Mattivi (Akane Shiga), 2–3 (41.50) Petra Nieminen.
Ställning i serien: Luleå–Brynäs 0–1
Nästa match:
13 mars, 18.00, Luleå–Brynäs
