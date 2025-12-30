Veckans SDHL – de stack ut mest

För Hockeysverige Plus-läsare sammanfattar Ronnie Rönnkvist de hetaste händelserna från den gångna veckan i SDHL och plockar även ut veckans All-Star Team.

Här kan du läsa allt om SDHL: SDHL – övergångar, nyheter, spelschema, resultat

Nu vet vi inte hur många julskinkor som rymt under julen, men vi kan med belåtenhet konstatera att SDHL har bjudit på bra med underhållning senaste veckan.

Först ett par notiser och vi börjar med Veckans Junior: