Brynäs vann på hemmaplan mot HV 71

Brynäs segrade – 4–2 mot HV 71

Brynäs åttonde seger på de senaste tio matcherna

Viivi Vainikka matchvinnare för Brynäs

Brynäs besegrade HV 71 på hemmaplan i onsdagens möte i SDHL. 4–2 (2–1, 1–0, 1–1) slutade matchen.

Segern var Brynäs åttonde på de senaste tio matcherna.

Brynäs–HV 71 – mål för mål

HV 71 tog ledningen i början av första perioden genom Julia Shaunessy.

Elin Svensson och Noora Tulus gjorde att Brynäs vände till underläget till ledning med 2–1.

Efter 9.50 i andra perioden nätade Viivi Vainikka framspelad av Noora Tulus och Sara Cajanova och gjorde 3–1.

Rachel Weiss reducerade för HV 71 efter 34 sekunder in i tredje perioden efter förarbete från Adriana Van De Leest. Men mer än så orkade HV 71 inte med.

Brynäs punkterade matchen med ett 4–2-mål med 52 sekunder kvar att spela genom Hanna Thuvik på pass av Noora Tulus. Därmed hade Brynäs vänt matchen.

Brynäs Noora Tulus stod för ett mål och två assists.

Brynäs stannar därmed på tredje plats och HV 71 sist, på tionde plats i tabellen.

Brynäs tar sig an Frölunda HC i nästa match hemma fredag 9 januari 18.00. HV 71 möter samma dag 19.00 Modo Hockey borta.

Brynäs–HV 71 4–2 (2–1, 1–0, 1–1)

SDHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (0.19) Julia Shaunessy, 1–1 (7.59) Elin Svensson (Mina Waxin, Maude Poulin-Labelle), 2–1 (13.02) Noora Tulus (Julia Östlund, Viivi Vainikka).

Andra perioden: 3–1 (29.50) Viivi Vainikka (Noora Tulus, Sara Cajanova).

Tredje perioden: 3–2 (40.34) Rachel Weiss (Adriana Van De Leest), 4–2 (59.08) Hanna Thuvik (Noora Tulus).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 3-1-1

HV 71: 0-0-5

Nästa match:

Brynäs: Frölunda HC, hemma, 9 januari 18.00

HV 71: Modo Hockey, borta, 9 januari 19.00